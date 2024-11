Da Leroy Merlin il black friday comincia lunedì

Da oggi -11 novembre- Leroy Merlin offre sconti fino al 70% su tutti gli articoli per la casa, anticipando il black friday

Sugli articoli per bagno, cucina, camera da letto e living Leroy Merlin mette a disposizione dei clienti sconti fino al 70% che termineranno il 24 novembre. Così il retailer di articoli per la casa anticipa il black friday, come fatto già da Mediaworld, Euronics e Unieuro. La mossa avviene in anticipo rispetto alla stagione natalizia e ai saldi che la seguono.

Gli sconti di Leroy Merlin

Gli sconti sono usufruibili per gli utenti che acquistano online, su app e al telefono. Si va dal 40% per l’acquisto di arredi e complementi per le stanze dedicate al tempo libero al 50% per il rinnovamento di bagno, garage, giardino e terrazzo, fino al 60% per nuovi armadi e arredi della camera da letto, del living e della cucina, fino al 70% per ripensare il proprio studio.

Sconti per i titolari di membership Homy

E poi, da lunedì 25 novembre fino a domenica 1° dicembre per i clienti titolari del programma di membership Homy a disposizione uno sconto del 15% su una spesa minima di 199 euro effettuata sull’eCommerce, nei punti di vendita, su app o al telefono. Lo sconto sarà applicato su tutti prodotti del catalogo, con l’esclusione di quelli già in promozione.

Leroy Merlin in Italia

In Italia dal 1996, Leroy Merlin ha 51 punti di vendita aul territorio nazionale, 1 garden e 8 showroom in 15 regioni. Il suo fatturato di complessivo è di oltre 1,6 miliardi di euro.