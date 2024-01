Despar Italia: 200 nuove referenze mdd nel 2024

Tra i driver dell’offerta dei retailer ci sono i prodotti a marchio del distributore, sempre più presenti e in forte aumento. Despar Italia propone 16 linee mdd per un totale di oltre 4.500 referenze, per ogni esigenza di spesa. Nel suo complesso il 2023 ha visto il lancio di circa 250 nuovi prodotti a marchio e il restyling di circa 250 referenze.

In occasione di Marca 2024, il gruppo presenta le eccellenze delle sue linee a marchio e le novità di prodotto alcune introdotte già lo scorso anno, altre in lancio nel 2024.

“I prodotti a marchio Despar rappresentano un punto di riferimento per il carrello della spesa dei nostri clienti, come dimostra la quota di mercato del 22,4%, leggermente superiore al mercato che si attesta al 22,2%, che la nostra insegna ha raggiunto nel 2023 -afferma Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia-. Il percorso di crescita della private label è stato determinato non soltanto dal contesto inflattivo, che ha reso il fattore prezzo un punto di attenzione per il cliente finale, ma anche da una sempre maggiore conoscenza da parte del consumatore che, nel prodotto a marchio, trova il giusto equilibrio tra qualità e convenienza”.

Despar continuerà, quindi a investire per potenziare la sua offerta. A riguardo Fabbri aggiunge: “Il nostro obiettivo continua ad essere quello di investire nella private label per arrivare nel 2025 a una quota di mercato dei nostri prodotti mdd del 25%. In particolare, per il 2024 prevediamo il lancio di 200 nuove referenze, oltre all’aggiornamento delle linee esistenti, con un focus particolare sui prodotti a più alto contenuto proteico, e sulla valorizzazione dei prodotti e delle filiere produttive locali che da sempre sono nel dna dell’insegna”.

Gli elementi su cui continuerà il percorso sono gli stessi che hanno alimentato l’offerta fino ad oggi. “Centrali –prosegue il direttore generale- continueranno ad essere l’innovazione e la sostenibilità che si declina nell’impegno per il continuo miglioramento del packaging dei prodotti, in aspetti legati alle tematiche socio-ambientali e al benessere animale, oltre che nel monitoraggio e, ove possibile, riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti firmati Despar implementando il percorso intrapreso insieme ai nostri fornitori, alimentando con loro relazioni di valore per soddisfare al meglio i bisogni dei nostri clienti all’insegna della qualità, della convenienza e dell’attenzione alla comunità che rappresentano i nostri segni distintivi”.

I nuovi item

Tra i prodotti presentati: la Pinsa Despar Premium, un prodotto che valorizza le tipicità locali unendo la tradizione italiana a materie prime selezionate di alta qualità, il passaggio alle capsule in alluminio della linea di caffè Despar Premium per una migliore conservazione dell’aroma e in un’ottica di maggiore sostenibilità del packaging, e la Pasta per pane e pizza Despar, un impasto fresco a base di farina di grano tenero tipo 00 preparato con lievito madre. A questo si aggiungono la Pasta con farina d’orzo integrale della linea Despar Vital, un’offerta di prodotti funzionali e salutistici con i quali si vuole promuovere uno stile di vita sano senza rinunciare al gusto, e gli estratti di frutta fresca Despar Enjoy disponibili in vari gusti (estratto mela, banana, lampone e mirtillo – estratto mela, mango e arancia – estratto mela e zenzero – estratto melagrana, mela e limone – estratto mela, limone e menta), che appartengono alla linea di prodotti freschi dedicata a chi cerca soluzioni veloci, pratiche e ricche di gusto pronte da mangiare o da bere per colazioni, pranzi o snack.

I risultati

Le performance di Despar Italia sono cresciute nel 2023: la quota di mercato a valore sul totale vendite grocery ha raggiunto il 22,4% in crescita di 1 punto rispetto al 2022 (Fonte Nielsen I+S). Il fatturato alle casse dei prodotti a marchio Despar nel 2023 è arrivato a sfiorare il miliardo di euro, con un incremento del 12,8% rispetto al 2022. Anche i volumi di vendita della private label Despar sono risultati in crescita registrando un +7,1% rispetto al 2022 (fonte: Nielsen, I+S+LS). I comparti in cui il prodotto a marchio ha registrato le

migliori performance sono stati il Fresco, lo scatolame dolce e salato, il beverage e la cura della casa e della persona. I brands con le migliori performance sono stati Despar, Despar Premium, Despar Enjoy, buoni risultati anche per Despar Free From, Despar Xme, Despar Scelta Verde Ecologico.

L’importanza dell’affiliazione

In occasione di Marca 2024, Despar Italia ha proposto nel suo stand un corner interamente dedicato al mondo dell’affiliazione, un canale strategico che conta 986 punti di vendita affiliati, ossia il 35% dei negozi della rete con un fatturato al pubblico da questi generato pari a 1,5 miliardi di euro (dato 2022) con tasso di crescita a doppia cifra del +10,5% rispetto al 2021.