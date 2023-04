Distribuzione Roma srl (Coop) cede 54 negozi a Magazzini Gabrielli

Distribuzione Roma, società della galassia Coop, cede i suoi negozi a Magazzini Gabrielli. L'insegna Coop rimane a Roma con 26 store, tra Ipercoop, supermercati e superstore, oltre che con la spesa online EasyCoop

Cambia la geografia del retail della Capitale: Distribuzione Roma srl, società indipendente che fa parte della galassia di Coop Alleanza 3.0, cede i suoi 50 negozi presenti per lo più a Roma città a Magazzini Gabrielli (Selex) già presente in Lazio, ma che con questa operazione entra con forza nel territorio cittadino, ben presidiato dalle insegne di CediGros (Selex)

A partire da fine aprile, negozi assumeranno l'insegna e il format di Tigre, la firma dei Gabrielli per il format supermercati e superstore.

Al momento, non viene rilasciata dalle parti nessuna indicazione sull'ammontare dell'acquisizione, viene confermato che sarà garantita continuità occupazionale per tutti gli 800 lavoratori coinvolti, anche se i sindacati sono in agitazione sul loro futuro e sugli eventuali cambi di contratto.

Questa potrebbe non essere l'ultima operazione di acquisizione nel contesto del retail romano: diverse voci suggeriscono che a breve potrebbero esserci altri passaggi di proprietà.

In attesa di ulteriori dettagli

Coop a Roma

Contrariamente a quanto affermato, questa operazione non implica l'abbandono dell'insegna Coop dalla Capitale. In totale tra Roma e provincia, rimangono operativi 26 negozi Coop, che fanno capo a diverse cooperative.

In particolare, 7 punti di vendita fanno parte di Unicoop Tirreno e di questi due Ipercoop, locomotiva alimentare di due centri commerciali Euroma2 e centro commerciale Casilino, con una rete di circa 100.000 soci in alcune zone della capitale, nel quadrante est e sud della città.

Come conferma una nota di Unicoop Tirreno, nel corso del 2022 la cooperativa non ha effettuato alcuna chiusura di negozi della sua rete, né di piattaforme logistiche.

Altre due cooperative presidiano la capitale con le insegne Doc (affiliata a Unicoop Firenze), presente con 14 super in quartieri centrali, e SuperConti (parte di Coop Centro Italia), che gestisce altri 5 punti di vendita.

L'offerta di Coop è completata dalla presenza del servizio di spesa online EasyCoop, disponibile sia per la città di Roma sia per 11 Comuni della provincia con un assortimento di oltre 10.000 referenze, che, in linea con la filosofia di Coop, puntano alla valorizzazione delle produzioni locali, con una selezione dedicata di 250 prodotti.