Famila: 40, 300 negozi e il nuovo spot “We are Famila”

Questi i numeri dell’insegna nata 40 anni fa e oggi diffusa sull’intero territorio nazionale, come sesta firma nazionale. Per sottolineare l’anniversario e la propria distintività, viene lanciata una nuova campagna in onda su tv, radio e online

“Famila oggi è una delle principali insegne nazionali e continua a crescere sostenuta dagli investimenti degli imprenditori e dalla fedeltà dei clienti che trovano in questo format una risposta completa e adeguata alle loro esigenze. Siamo soddisfatti di questi risultati, ma anche determinati a proseguire nello sviluppo e continuo miglioramento di una formula, che pensiamo rimarrà vincente anche nei prossimi anni”. Così Maniele Tasca, direttore generale di Gruppo Selex, chiarisce cosa rappresenta Famila per il gruppo e le direttrici da seguire nei prossimi anni.

Quarant'anni di storia

Un’insegna che, a 40 anni dalla fondazione, gode di ottima salute: con una presenza di 300 punti di vendita in 12 regioni in tutte e 4 le aree Nielsen (escluse Liguria, Trentino, Toscana, Lazio, Umbria Abruzzo, Sardegna, Basilicata) grazie alle cinque imprese socie che ne utilizzano l’insegna: -Maxidi, Unicomm, Arca, Megamark e Cds-, nel 2023 ha raggiunto una quota di mercato pari al 3,5% nel segmento I+S (fonte NIQ, fatturato at 31/1272023), diventano la sesta insegna a livello nazionale.

I piani per il 2024: investimenti nella rete e distintività

Per quest’anno, è previsto un cospicuo piano di investimenti: 120 milioni di euro, destinati sia a ristrutturare negozi esistenti (27 quelle programmate, tra cui anche alcuni A&O di maggiori dimensioni) sia nuove aperture (circa 15) che dovrebbero far arrivare la rete, a fine anno, a un totale di 315 negozi.

Parliamo di un’insegna segmentata in 4 formati: Famila (154 store), Famila Superstore (85), Famila Market (53) e Iperfamila (8), per una superficie totale di 490mila mq. La parte più consistente della rete di vendita appartiene alla fascia tra i 1.500 e i 2.500 mq, considerata la dimensione ideale nella quale l’insegna riesce a esprimere la sua distintività attraverso:

completezza di assortimento , con un’offerta che spazi dal primo prezzo alle mdd (che hanno un’incidenza del 21%, con la giusta presenza di prodotti di marca (essenziali per innovazioni e legame con la clientela, e prodotti locali, nel senso non solo di specialità, ma soprattutto di brand di riferimento (e spesso leader) nei diversi territori;

, con un’offerta che spazi dal primo prezzo alle mdd (che hanno un’incidenza del 21%, con la giusta presenza di prodotti di marca (essenziali per innovazioni e legame con la clientela, e prodotti locali, nel senso non solo di specialità, ma soprattutto di brand di riferimento (e spesso leader) nei diversi territori; freschissimi assistiti , con sempre maggiore attenzione ai piatti pronti e pronti da cucinare, come dimostra anche il progressivo inserimento di soluzioni Bistrò (Megamark) e Caffè (Unicomm) ;

, con sempre maggiore attenzione ai piatti pronti e pronti da cucinare, come dimostra anche il progressivo inserimento di soluzioni ; personale accogliente , considerato uno dei punti di forza rispetto ai competitor;

, considerato uno dei punti di forza rispetto ai competitor; servizi, dall’eCommerce (sia l'opzione CosìComodo sia formule più locali come CiaoSpesa in Sicilia) alle soluzioni Esg, nel rispetto di ambiente, persone e comunità locali

Il nuovo spot

Da mercoledì 3 Aprile, sarà on air nelle principali reti tv (generalisti, pay Tv) il primo e nuovo spot TV dedicato a Famila, che si chiama "We are Famila! Tutta un’altra musica” e che giocando sulle note di una celebre hit disco della fine degli anni Settanta, vuole sottolineare, una volta di più, la cifra distintiva che caratterizza da sempre l’insegna.

“Abbiamo pensato di celebrare gli importanti traguardi di questi 40 anni con una campagna semplice, fresca, allegra, colorata e leggera, dove la musica delle Sister Sledge ci trascina in un luogo dove ci si sente a casa, il punto di vendita dove fare la spesa è semplice, divertente ed appagante, in cui si possono ancora trovare delle sorprese, oltre che tutti quegli ingredienti che ogni giorno fanno di Famila un punto di riferimento per le famiglie italiane”, spiega Massimo Baggi, direttore marketing di Gruppo Selex, che aggiunge: “Si tratta di un investimento importante che coinvolge anche la radio, per noi un media importante che contribuisce ad accrescere la memorabilità di un brand, oltre che piattaforme digitali, tra cui anche TikTok.

La campagna è stata ideata e sviluppata dal Collettivo +m (che vede la presenza di diversi direttori creativi) associati con la firma alla regia di , nome prestigioso nel campo della pubblicità e del cinema, per la casa di produzione Bedeschi Film.