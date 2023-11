Ric, nuovo format di Roadhouse al Merlata Bloom

Nel lifestyle center milanese sono presenti in un'unica area i quattro format del gruppo, tra cui la novità dedicata al pollo alla griglia.

Roadhouse, brand del Gruppo Cremonini, debutta al Merlata Bloom Milano con un format inedito creato appositamente per il lifestyle center milanese. Si chiama Ric Chicken House e, rispetto agli altri format di casa Roadhouse, si differenzia per un offering dedicato al pollo alla griglia ma sempre in linea con il buon rapporto qualità/prezzo che distingue le catene del gruppo. Altra novità riguarda la location: in Merlata Bloom sono presenti tutte le insegne di Roadhouse (Roadhouse Restaurant, Calavera, Billy Tacos, Ric), una accanto all’altra a formare un’unica area esperienziale.