L’energy drink Go Tony di Yummer’s in esclusiva da Md

Nei punti di vendita Md sul territorio nazionale sarà inserito in assortimento l'energy drink Go Tony di Yummer's con l'immagine del trapper Tony Effe per la Gen Z

La figura del trapper Tony Effe spicca nella confezione della nuova energy drink Go Tony, lanciata dalla start-up Yummer’s, nata nel 2022 dall’idea dei due giovani imprenditori Niccolò Bertè e Daniel Ferreri, con il supporto di Md che la proporrà in esclusiva nel suo assortimento, dal 18 luglio al prezzo di 1,59 euro, con l'obiettivo di intercettare un importante target di consumatori, ossia la Gen Z. “Abbiamo scelto di distribuire il nuovo prodotto con l’obiettivo di tenere alto l’engagement del consumatore, soprattutto di un target specifico al quale in particolar modo negli ultimi anni ci stiamo rivolgendo con diverse operazioni” spiega Anna Campanile, direttrice marketing e comunicazione Md spa. La collaborazione tra Yummer's e Md si consolida quindi con nuove iniziative, in continuità con quanto già realizzato in passato come raccontato in questo articolo.

La bevanda si presenta in un formato lattina da 250 ml, in due colori e sapori differenti: Original taste di colorazione azzurra nel classico gusto degli energy drink e Mint & Lime di colorazione verde con un gusto fresco e perfetto per la stagione estiva. In entrambe è ben visibile l'immagine del trapper su un background nero, circondato da fulmini e saette blu e verdi. Al centro della confezione si colloca il logo Go Tony Powered by Yummer’s. "Non si tratta solo di un energy drink, ma di una bevanda che racconta al meglio la mia identità: la palestra, i party ma anche le uscite con gli amici" afferma Tony Effe, nome d’arte di Niccolò Rapisarda.

Per Yummer’s questa operazione si colloca sulla scia di quanto già sviluppato fino ad oggi. Il brand, infatti, è diventato famoso per i suoi cereali american-style realizzati in collaborazione con i più iconici artisti della scena rap-trap italiana, da Sfera Ebbasta a Guè ad Anna Pepe. “Dal nostro ingresso nel mercato italiano, l’obiettivo è sempre stato quello di realizzare prodotti che andassero incontro alle esigenze dei giovani e che comunicassero con loro tramite lo stesso linguaggio, non solo per rispondere alla domanda di mercato ma per creare insieme una community che si genera e si alimenta grazie alle interazioni. Così è nato il progetto con Tony e così ci piacerebbe continuare anche nel futuro. I cereali rimangono sicuramente il nostro core business ma, come abbiamo sperimentato nel mercato polacco, vorremmo sviluppare anche in Italia progetti tailor made che coinvolgano nuovi artisti e nuove categorie di prodotto” racconta Niccolò Bertè, co-founder di Yummer’s.