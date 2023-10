L’impegno per la sostenibilità di Dodecà (Multicedi)

#Esg. Multicedi (VéGé) coinvolge gli studenti di Villaricca (Na) in un progetto artistico nel rispetto per l'ambiente, in occasione dell'apertura del supermercato Dodecà

In occasione dell'apertura del supermercato Dodecà di Villaricca (Na), raccontata in questo articolo, Gruppo Multicedi (VéGé), in collaborazione con il Gruppo Catania

Network, hanno dato vita all'iniziativa Disegna Sostenibile, con il coinvolgimento del 2° Circolo Didattico Gianni Rodari del paese, già attivo in progetti di educazione

ambientale.

Le matite piantabili

Per coinvolgere attivamente gli studenti, sono state distribuite matite piantabili, ognuna delle quali conteneva semi di basilico e pomodoro, insieme a quaderni realizzati con carta riciclata. Le matite, una volta non più utilizzabili, possono essere piantate, dando vita a nuove piantine di basilico e pomodoro. Con l’ausilio delle matite, i bambini hanno dato sfogo alla loro creatività. A conclusione dei lavori, i disegni sono stati proiettati sui ledwall dello store, digitalizzati e trasformati in opere d'arte visibili da tutti i clienti.

L'obiettivo del progetto

Alla base di questa attività c'è la volontà di trasmettere ai bambini il concetto di ciclo

di vita dei materiali e di coinvolgerli attivamente nella coltivazione di erbe aromatiche e

ortaggi, promuovendo un'interazione diretta con la natura.

"L'iniziativa Disegna Sostenibile dei Supermercati Dodecà dimostra che contribuire ad

educare le nuove generazioni sulla sostenibilità può essere un processo coinvolgente e

divertente -spiegano da Multicedi-. Attraverso l'arte e la creatività, i bambini possono esprimere il loro amore per l'ambiente e trasmettere un messaggio importante a tutta la comunità. Inoltre, quest’iniziativa testimonia che anche le aziende possono avere un ruolo nel sensibilizzare le future generazioni sull’importanza di proteggere il nostro pianeta e promuovere uno stile di vita sostenibile".