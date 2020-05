Mascherine: le scelte di Carrefour, Coop, Despar, Conad e Crai

L'accordo siglato tra il Commissario straordinario per il coronavirus, Domenico Arcuri, Confcommercio e Federdistribuzione, avvia la vendita delle mascherine chirurgiche a 0,50 centesimi in circa 20.000 punti di vendita sul territorio italiano.

Carrefour Italia, per esempio, le sta introducendo nei propri store diretti, ampliandone la presenza progressivamente in ogni regione in base alle disponibilità. L'azienda sottolinea: "confermiamo l'impegno per il Paese e al servizio della comunità, anche alla partenza della Fase 2". Mascherine in vendita anche nella rete di Coop Lombardia, e in generale nei negozi della rete Coop sul territorio nazionale, e da Conad. Despar Centro-Sud aveva, già nei giorni scorsi, annunciato la sua scelta di fornirsi di mascherine.

In una nota Coop spiega: "Abbiamo accolto l’invito del governo di adeguarsi al prezzo indicato delle mascherine; già da alcuni giorni nei nostri store erano disponibili mascherine a 0,60 cadauna iva inclusa. Coop ha rinunciato a chiedere ristoro al governo per le mascherine precedentemente acquistate a costo più alto".

Crai Secom ha invece deciso di ritirare, ma solo temporaneamente, le mascherine dalla vendita. L'azienda spiega: "Ci siamo attivati da subito per trovare sul mercato delle mascherine con un prezzo più basso, in modo da poterle vendere quanto prima al prezzo indicato dal Governo. L’azione che abbiamo intrapreso va proprio nella direzione di continuare a dare il massimo del servizio ai nostri clienti, così come abbiamo fatto da sempre ed è parte del dna di tutta la nostra organizzazione. Abbiamo rafforzato anche questa nostra caratteristica nelle ultime settimane di emergenza e di disagio cercando di far fronte al meglio alle esigenze dei nostri clienti. Lo stiamo facendo dall’inizio dell’emergenza, tutti i giorni, in tutti i nostri negozi, con migliaia di donne e uomini che lavorano con professionalità e dedizione. Contiamo pertanto di risolvere questa situazione in breve tempo".