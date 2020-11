MD: lo sviluppo della rete

Aggiornamento 26 novembre 2020

Continua lo sviluppo dell'insegna MD sul territorio italiano con nuove aperture in varie regioni, da nord a sud.

L'espansione di MD si concentra su specifiche direttive aziendali che puntano a località medio-grandi, in posizioni ben servite e di facile accesso, con investimenti immobiliari e infrastrutturali, ma anche attenzione all’ambiente, insieme alla scelta di assumere personale locale, soprattutto giovani, così come fornitori del territorio.

Novembre

Tramite l'affiliazione, MD amplia la rete con i punti di vendita di Partinico (Pa), realizzato dalla società Royal srl, Dossobuono (Vr), primo store della società Centro Vendite Alimentari srl, e Settimo San Pietro (Ca) della società Super B della famiglia Baire che ne prevede già un terzo per il 2021. I locali hanno metrature di circa 1.000 mq e un assortimento di oltre 2.000 item food (per l'80%) e non food.

Nello store di Settimo San Pietro è stata inserita anche la pescheria e laboratori a vista, come già sperimentato in altri negozi della rete.

Oggi i punti di vendita a insegna MD gestiti in franchising sono 230, dislocati su tutto il territorio nazionale. Fanno capo a poco più di un centinaio di società di medio-piccole dimensioni.

Precedentemente la catena, in appena una settimana, ha inaugurato cinque strutture in Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna, Liguria, Campania per un investimento totale di 25 milioni di euro. In Lombardia è stato realizzato un punto di vendita ad Agrate Brianza (Mb) di 800 mq (per l'80% dedicati al food), situato in via Giacomo Matteotti 2, gestito in affiliazione da Emmeci spa. L'area freschi comprende i banchi a libero servizio di macelleria, panetteria, ortofrutta e gastronomia servita. Nel parcheggio sono disponibili 50 posti auto. In questo store, così come negli altri appena inaugurati, è possibile usufruore del servizio click&collect effettuando la spesa online su questo sito mdwebstore.it o utilizzando l'app MD. Il punto di vendita, per il quale sono stati assunti 12 collaboratori, è aperto da lunedì a sabato 8,30-20, domenica 9-12,30 e 15-19.

In Sicilia Md ha aperto uno store diretto, situato a Villabate (Pa) in via Giovanni Paolo II, ad angolo con via Agnello Abate, sviluppato su un'area di 997 mq. Si tratta del 92° punto di vendita MD in Sicilia, con un team di lavoro formato da 13 dipendenti di cui 3 neo assunti. Sul perimetro i banchi serviti di gastronomia, macelleria e panetteria. Il parcheggio comprende 129 posti auto e la struttura è aperta da lunedì a sabato 8-21, domenica 9-21.

In Campania MD fortifica la sua presenza con il suo 77esimo store, realizzato a Battipaglia (Sa), sulla strada Statale 18 Tirrena inferiore località Tavernanova, esteso su una superficie di 1.448 mq di cui il 60% dedicato al food. Anche in questo caso si tratta di un negozio diretto con la tradizionale offerta di freschi con banchi serviti di gastronomia, macelleria e panetteria. Sono in totale 16 i dipendenti di cui 4 nuovi assunti. Il negozio, aperto da lunedì a sabato 8-21, domenica 9-21, dispone di 186 posti auto.

In Emilia Romagna MD apre il suo 18esimo locale, a Granarolo dell'Emilia (Bo), in via San Donato, su una superficie di 1.186 mq per l'80% dedicato al food. Il punto di vendita è diretto e si avvale di un team di lavoro formato da 17 dipendenti di cui 16 neo assunti. Nel parcheggio sono presenti 121 posti auto. Lo store è aperto da lunedì a sabato 8-20, domenica 8,30-19,30.

In Liguria è stato inaugurato l'ottavo store della rete, situato in a Sarzana (Sp), in via XXV Aprile, sviluppato su una superficie di 1.186 mq di cui l’82% dedicato al food. Si tratta anche in questo caso di uno store diretto. I banchi di gastronomia, macelleria, panetteria sono serviti. Sono in tutto 16 i dipendenti di cui 15 nuove assunzioni. Lo store, dotato di un parcheggio con 154 posti auto, è aperto da lunedì a domenica 8-21.