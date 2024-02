M’illumino di meno: l’impegno di retailer e brand

Torna M'illumino di meno, l'iniziativa promossa dalla trasmissione radiofonica di Radio 2, Caterpillar, a salvaguardia dell'ambiente. Le attività di alcune insegne e brand

Per il 19esimo anno consecutivo, torna giovedì 16 febbraio l'iniziativa M'illumino di meno, in occasione della giornata internazionale sul risparmio energetico, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2. Ogni anno le insegne distributive su tutto il territorio nazionale partecipano adottando varie soluzioni. Vediamone alcune.

Le attività di Alì (Selex)

Il Gruppo Alì (Selex) spegnerà le luci nei 116 supermercati Alì e centri Alìper di Veneto ed Emilia Romagna: dalle 18 alla chiusura, tutta la rete dimezzerà l’illuminazione all’interno dei punti di vendita consentendo un risparmio energetico di 2560 kWh, pari a 870 kg di CO2 equivalente. “L’adesione a M’illumino di meno è un piccolo gesto simbolico –spiega il vice presidente di Alì spa, Gianni Canella- per condividere il nostro impegno per la tutela dell’ambiente anche attraverso il risparmio energetico. Ogni giorno promuoviamo la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse perché siamo convinti che sia alla base della sicurezza alimentare e della salute delle persone. Questo è il motivo per cui da anni ci impegniamo a progettare supermercati in un'ottica sostenibile e di attenzione al territorio e continuiamo la nostra maratona green mettendo a dimora alberi nell'ambiente che ci ospita, in collaborazione con i nostri clienti”.

In questo ambito rientra anche il relamping nei punti di vendita della rete che sono stati ristrutturati e in quelli di nuova generazione con l'abbattimento del 50% dei consumi energetici relativi all’illuminazione.

Cosa fa Coop Italia

In generale Coop Italia partecipa all'evento riducendo l’illuminazione negli oltre 1.100 punti di vendita e promuove l’utilizzo di luci a led con il conseguente abbandono dei sistemi di illuminazione tradizionali. Nello specifico, le cooperative sviluppano un proprio programma di attività. Per questa edizione, Coop ha scelto di coinvolgere anche la sua comunità di giovani attivisti green che a Roma, il 14 e 15 febbraio, andranno in scena con la seconda edizione della Coop Youth Experience -Accendiamo il futuro- l’iniziativa Coop patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Si parte il 14 febbraio con un flash mob con il quale i ragazzi “armati” di lampade ricaricate con energia solare riempiranno di luce Piazza del Popolo a Roma, posizionando le varie torce a comporre un messaggio per “illuminare le coscienze”. Poi il 15 febbraio, sulla piazza della stazione Metro Rebibbia, i giovani attivisti saranno impegnati nel completamento del murales ideato dallo street artist Luogo Comune in collaborazione con l’associazione Yourban2030 realizzato con pittura mangia-smog, che lancia un messaggio di denuncia sulla crisi climatica in atto.

Gli interventi di Coop Alleanza 3.0

Nel corso del 2022 Coop Alleanza 3.0, che parteciperà in modo attivo alle attività promosse da Coop Italia, grazie a interventi di efficientamento ha realizzato un risparmio energetico complessivo di oltre 3.600.000 kWh, consentendo di evitare l’immissione in atmosfera di circa 1.145 tonnellate di CO2. Gli impianti fotovoltaici allacciati e funzionanti sono adesso 86, che ci hanno permesso di produrre nel 2022 15.000.000 kWh. Inoltre, Coop Alleanza 3.0 ha proposto la nostra formula per il risparmio energetico: una piccola guida per fare meglio e risparmiare di più.

Come risponde l'industria

Daikin Italy ha invitato 77 Aerotech, i negozi showroom in franchising presenti su tutto il territorio nazionale, e ai circa 600 comfort store, a spegnere le proprie insegne. “Una delle principali sfide che il nostro tempo ci pone davanti è quella di adottare uno stile vita più attento alla sostenibilità e al nostro impatto sull’ambiente e, in tal senso, come azienda avvertiamo l’urgenza di supportare iniziative come M’illumino di Meno, amplificandone nel nostro piccolo il messaggio” dichiara Antonio Bongiorno, general manager Airco, applied, marketing and vertical sales di Daikin Italy.

Anche Barilla partecipa all'iniziativa e spegnerà simbolicamente le luci esterne di un silos dello stabilimento di Pedrignano (Parma) - il più grande pastificio del mondo, headquarter del Gruppo – e lancia con Pan di Stelle una campagna di comunicazione per sensibilizzare al risparmio energetico, valorizzando l’emozione dei sogni, ideata dal team creativo del Gruppo Armando Testa. Si tratta di una campagna di comunicazione pianificata sul digital e sui social per invitare gli italiani a ridurre l’illuminazione domestica per accendere l’energia più importante che c’è, quella dei sogni. “Meno luce, più Sogni nasce proprio per unire il racconto del sogno ad un tema concreto, estremamente attuale, come l’attenzione all’ambiente e al risparmio energetico, per diffondere la cultura di scelte etiche e rilevanti in termini di sostenibilità” spiega Chiara Pisano, marketing director Pan di Stelle.

Lucart, attiva nella produzione di carta, ha portato i propri manager sui banchi di scuola per accrescere la cultura d’impresa sul tema della sostenibilità. “L’educazione al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile assume un ruolo crescente, sia in virtù della crisi climatica, sia per la necessità di contenere i costi operativi in un periodo storico segnato da pandemia, guerra e inflazione” afferma Massimo Pasquini, amministratore delegato di Lucart spa.