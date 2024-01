Natale in Uk, a Sainsbury’s e Tesco la corona ma Aldi e Lidl si avvicinano

Tesco leader tra i retailer britannici, Sainsbury's secondo ma i tedeschi Aldi e Lidl li inseguono: i dati Kantar sulle vendite natalizie in Uk

Le vendite di Tesco, operatore leader di mercato in Gran Bretagna, registrano un +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Per il retailer, quota di mercato in leggera crescita al 27,6% (+0,1%). Per Sainsbury's vendite in crescita del 9,3% nello stesso periodo. Sale la quota di mercato al 15,8%, massimo dal dicembre 2020 e in crescita dello 0,3% rispetto al 2022. Crescono ancora di più i competitor tedeschi, coi discount Lidl (+13,8%) e di Aldi (+9,9%), anche se la loro quota di mercato combinata, al 17%, resta lontana da quella dei leader britannici Tesco e Sainsbury’s. Non brillano i risultati di Asda, Morrisons, Waitrose e Iceland. Rimane stabile la quota dell’eCommerce all'11,6%. Questi sono i dati diffusi da Kantar, società di consulenza e data management, che ha esaminato le 12 settimane che precedono il Natale.

Mdd, quote in crescita

In crescita anche le vendite delle linee a marchio proprio: Taste the Difference di Sainsbury's e Finest di Tesco, sono aumentate dell'11,9%. Le vendite dei prodotti di marca sono aumentate al ritmo più modesto del 6%.

Uk: spese record per le famiglie a Natale

Sono 13,7 i miliardi di sterline (17,3 miliardi di dollari) sono passati dalle casse dei supermercati britannici nelle quattro settimane fino al 24 dicembre. Le vendite di generi alimentari sono cresciute in valore del 7%, sempre secondo i dati di Kantar. Un risultato questo in gran parte determinato dall'inflazione: vendite a volume aumentate solo del 2% nelle quattro settimane considerate. La famiglia media britannica ha speso come non mai: 477 sterline per pranzare sotto l’albero (un aumento di 28 sterline anno su anno).

Le vendite di di Sainsbury's e Tesco fanno bene ai titoli in borsa

Le azioni di Sainsbury's, che hanno guadagnato il 33% negli ultimi 12 mesi. Tesco nello stesso periodo ha registrato un aumento del 28%. Entrambe hanno ampliamente sovraperformato l’indice di Londra che nel 2023 ha guadagnato appena il 3,8%, non partecipando al rally delle borse europee e americane.