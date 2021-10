Nova Coop rinnova il supporto ai produttori piemontesi

A sostegno del consumo di qualità e dell’economia locale, Nova Coop propone il secondo catalogo dei produttori piemontesi Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio con prodotti di 94 imprese locali e un migliaio di referenze che fino al 27 ottobre saranno offerte in promozione con uno sconto del 20%.

Per offrire una vetrina privilegiata a questi item è stata fatta una pubblicazione che comprende quaranta pagine dedicate esclusivamente ai produttori piemontesi con uno sfoglio diviso per capitoli tematici, ossia salumi, formaggi e latticini; carni; pasta; forno; dispensa; acqua, bibite e birre; vino; ortofrutta. L'impianto grafico offre un racconto di impresa attraverso immagini, cenni sulla storia e sull’impegno dei produttori.

Il catalogo verrà distribuito in circa 1,2 milioni di copie nei 62 punti di vendita della cooperativa in Piemonte e nei tre negozi in alta Lombardia.

I fornitori

Sono attualmente oltre 300 i fornitori piemontesi del Consorzio Nord Ovest, la realtà consortile che sovrintende agli acquisti per conto di Nova Coop, Coop Liguria e Coop Lombardia. La quota di produzioni locali piemontesi rappresenta una componente

significativa di molti reparti, che saranno anche i maggiori beneficiari di questa campagna promozionale: dalle 254 referenze in gastronomia alle 338 in grocery; dalle 105 in libero servizio alle 115 nel settore forneria. In occasione della prima edizione del catalogo dei produttori piemontesi Nova Coop ha realizzato vendite promozionali per un valore di circa 3,3 milioni di euro, pari a 116 tonnellate di prodotti e 1,7 milioni di pezzi.

Le dichiarazioni

"La campagna Prodotti in Piemonte non è la classica iniziativa promozionale ma una prova della relazione forte che la nostra organizzazione di consumatori intrattiene con i propri fornitori e che vuole trasmettere anche a soci e clienti -spiega Marco Gasparini, direttore commerciale Nova Coop-. Per questo motivo abbiamo deciso di ribadire per il secondo anno la formula di uno sconto generale del 20% con la logica dello scegli tu su circa un migliaio di referenze dei nostri produttori locali".

"Attraverso Nova Coop i produttori piemontesi entrano in contatto con il Consorzio NordOvest e possono così varcare i confini regionali ed arrivare a rifornire l’intero distretto Nord Ovest -aggiunge Paolo Graziani, direttore acquisti Coop Consorzio Nord Ovest-. In alcuni casi questa relazione si evolve ulteriormente fino ad arrivare a diventare fornitori nazionali del prodotto a marchio Coop".

"La grande distribuzione che agisce in modo etico può rappresentare un agente importante di sviluppo per un territorio e un sistema economico -conclude Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop-. Nova Coop è fortemente orientata a produrre e condividere valore a vantaggio dell’intera comunità in molti modi e persegue questo obiettivo anche attraverso campagne commerciali che coinvolgono filiere locali come quelle dell’agroalimentare, dell’ortofrutta, del vitivinicolo o del florovivaismo".