Oscar Farinetti pronto ad aprire Grand Tour Italia a Bologna

Dove prima c'era Fico, a settembre aprirà Grand Tour d'Italia, uno spazio che intende valorizzare le tipicità delle venti regioni italiane

Venti padiglioni, uno per ogni regione italiana. Questo il mood di Grand Tour d'Italia, il nuovo concept store di ristorazione ideato da Oscar Farinetti, fondatore di Eataly che ha assunto il controllo totale di Fico srl, che prima gestiva insieme a Coop Alleanza 3.0. Lo spazio, che sarà inaugurato presumibilmente a settembre, sarà realizzato a Bologna negli stessi locali che ospitavano Fico, esperienza ormai archiviata.

L'idea è di dare voce e valorizzare le tipicità regionali italiane con un'offerta che comprende sia ristorazione sia vendita dei prodotti locali, come d'altra parte già sperimentato per Eataly. Grand Tour d'Italia, infatti, che si estenderà su una superficie di circa 50mila mq, proporrà cucina regionale, area retail e spazi di condivisione per eventi, laboratori, corsi di vario tipo come per esempio lezioni culinarie o di educazione alimentare. Ma ci sarà spazio anche per mostre, incontri di approfondimento ed eventi di degustazione o cooking show. Completeranno l'offerta anche un circuito go-kart, una libreria e un luna park a tema fattoria e un'area dedicata a frutta e verdura. L'obiettivo è di raccontare la biodiversità italiana attraverso numerosi linguaggi. Stando a quel che ha dichiarato Farinetti, si tratta di un "omaggio alla straordinaria diversità e ricchezza culturale del nostro Paese, un invito a esplorare, gustare e vivere l'Italia in tutto il suo splendore”.