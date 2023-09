Ottobre rosa: le iniziative a sostegno della ricerca

In occasione del mese per la prevenzione dei tumori femminili, si svolgono numerose iniziative da parte dei retailer con il coinvolgimento dei clienti

In occasione dell'Ottobre rosa, tradizionalmente dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, le insegne si attivano per dare un aiuto concreto alla ricerca contro il cancro.

Le attività in programma di Finiper Canova Group

Le insegne Iper La grande i e Unes, rinnovano il loro sostegno alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per la campagna di sensibilizzazione Nastro Rosa.

Nei supermercati aderenti, già dal 18 settembre, è possibile acquistare una bottiglia di Latte Iper/Unes personalizzata con la grafica del fiocco rosa: parte del ricavato verrà devoluto all’associazione per supportare il finanziamento dei progetti di ricerca e prevenzione sul cancro.

“Questa nobile iniziativa ci consente di sostenere con un gesto concreto il prezioso lavoro di Lilt e, allo stesso tempo, ci permette di sensibilizzare i clienti sull’importanza della prevenzione per la quale è importante anche l’adozione di uno stile vita e di un’alimentazione salutare, che parte proprio dal momento della spesa" dichiara Christophe Mosca, direttore generale Gruppo Finiper Canova.

Kiabi a sostegno di Andos

Il brand francese di moda low cost replica in Italia la partnership con A.N.D.O.S. onlus (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) per sostenere concretamente la lotta contro una malattia che affligge una donna su otto.

Per ogni capo venduto della Capsule dedicata, contrassegnata dall’evocativo nastrino rosa, Kiabi s’impegna a devolvere 1 euro all’associazione. I clienti avranno, inoltre, la possibilità di effettuare una libera donazione durante il passaggio in cassa.

La collezione Ottobre Rosa comprende completi lingerie in pizzo e in cotone, che spaziano da nuance più tenui a quelle più incisive, come il color terra e il verde petrolio. Completano l'offerta le camicie da notte con scritte motivazionali come We are strong, ma anche felpe e t-shirt.