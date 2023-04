Ovs Underwear: il nuovo format per l’intimo

In più città italiane sono stati aperti punti di vendita a insegna Ovs Underwear, un format in fase di test dedicato all'intimo

Il concept store che Ovs dedica all'intimo si sta pian piano sviluppando in più città italiane, da Milano e Catania e si tratta di un format, come sottolinea l'azienda, ancora in fase di test. Ovs Underwear propone negozi con ambienti minimalisti e un'offerta interamente dedicata a intimo e pigiami per uomo, donna e bambino. Attualmente sono stati aperti diversi negozi, circa una decina da quanto risulta sul sito dedicato, in varie regioni come Campania, Sicilia, Piemonte, Lazio, realizzati sia in centri commerciali sia in centri urbani ad alta densità di traffico. In alcuni casi si tratta di punti di vendita Ovs convertiti a nuova insegna. Sul concept store e sul suo sviluppo, però, al momento il gruppo non si espone.

Ovs continua quindi a diversificare la sua offerta proponendo format dedicati al bambino con Ovs Kids o al brand Piombo con cui sta programmando una serie di aperture a livello internazionale. Continua anche la collaborazione con Clio Make Up come raccontato in questo articolo.

La nuova collezione

Su questo settore Ovs continua a investire e lancia la nuova collezione Underwear con una campagna adv firmata dal fotografo ritrattista Maki Galimberti. Si tratta di scatti in bianco e nero a modelle che interpretano il senso di una bellezza contemporanea e delicata.

Tre le nuove linee basic Underwear: Minimal Lace, tutto pizzo, Basic Cotton, in cotone sostenibile e NudeEffect, in microfibra softtouch.

"Le luci colorate negli spazi urbani tendono a distrarre e ad abbagliare -spiega Maki Galimberti-. Ho scelto il bianco e nero per la sua capacità di semplificare e imporre l’essenzialità, un tratto che accomuna queste ragazze bellissime e diversissime tra loro. Ma è anche il linguaggio migliore per svelare i contrasti, le luci e le ombre, l’autenticità delle emozioni e la libertà di esprimerle". Il fotografo delle celebrity aggiunge: "Nel mio lavoro con i personaggi famosi a volte la semplicità non è un risultato scontato. In questi scatti invece per me è stato facile cogliere una bellezza che non ha bisogno di sofisticazioni".

La campagna

La campagna Ovs Underwear, on air dagli inizi di aprile con importanti affissioni a Milano e Roma, presidia anche le grandi stazioni delle città italiane. A questi mezzi si affiancano formati per impianti OOH, una pianificazione sulla stampa e un’attività capillare sui principali social network.