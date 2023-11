Pam Panorama blocca il prezzo degli assorbenti Arkalia

Vista la possibilità dell’aumento delle aliquote iva, Pam Panorama blocca il prezzo di tutti gli assorbenti femminili della linea Arkalia

In un contesto di inflazione come quello che viviamo, si susseguono varie iniziative che mirano a sostenere il carrello della spesa degli italiani, come raccontato in questo articolo. A queste attività, in linea con le direttive ministeriali, i retailer hanno adottato ulteriori iniziative che si inquadrano in questo percorso: per esempio Aldi ha ridotto i prezzi a 200 item, mentre Coop ha lanciato la linea Spesotti, supportata da una campagna adv televisiva.

Anche Pam Panorama interviene non soltanto aderendo al “trimestre Antinflazione”, ma con operazioni aggiuntive: dopo aver bloccato il prezzo di oltre 600 prodotti evidenziati a scaffale dal flapper Spendi meno, vista la possibilità dell’aumento delle aliquote iva, l'insegna ha deciso di bloccare il prezzo di tutti gli assorbenti femminili della linea Arkalia Pam Panorama e di inglobare eventuali aumenti di prezzo dipendenti da tale possibilità. L’iniziativa, supportata da una campagna di comunicazione, rientra nel più ampio impegno di responsabilità sociale di Pam Panorama verso i propri clienti, considerato uno dei

valori fondamentali per l’azienda.

“In un contesto economico sociale molto incerto, e a prescindere dai possibili aumenti dell’iva per il comparto assorbenti femminili, è necessario e opportuno attivare tali iniziative; l’attenzione al mondo femminile è per noi di Pam Panorama motivo di grande cura e lavoro -dichiara Luca Migliolaro, direttore commerciale e marketing di Pam Panorama-. Intervenire concretamente ci permette di attivare azioni di responsabilità sociale necessarie a costruire relazioni di valore nelle comunità in cui siamo presenti”.