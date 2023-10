Trimestre anti inflazione: Aldi blocca i prezzi su più di 200 prodotti

La risposta di Aldi all'inflazione: ecco una lista di prodotti che non subiranno aumenti fino al 31 dicembre

Da Aldi la pasta non costerà un centesimo di più per il pranzo di Natale e il cenone del 31 dicembre. Il retailer rilascia una lista di oltre 200 prodotti il cui prezzo rimarrà bloccato fino alla scadenza del trimestre anti inflazione voluto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Non solo pane e pasta

Non sono solo gli spaghetti e il pane a essere al centro dell’iniziativa del marchio. Coinvolti anche carne, latte, salumi e formaggi. E poi ancora il pesce, oltre a vino, birra e altri alcolici. Non restano fuori dalla lista dei prodotti a prezzo calmierato anche le referenze per l’igiene personale, i pannolini e la cura della casa e degli animali.

Inoltre il marchio della gdo si impegna a offrire ai propri clienti ogni settimana fino a fine anno ulteriori opportunità di ribasso e nuovi prezzi bloccati.

Aldi, nome attivo in Italia con oltre 160 punti vendita dal 2018, comunica inoltre di avere abbassato addirittura da inizio anno il prezzo di centinaia di prodotti, senza tagliare sulla qualità