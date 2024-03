Panini Durini chiude da oggi tutti i suoi 14 locali. Non c'è una motivazione ufficiale. Il suo fondatore aveva ceduto la proprietà a un fondo

L'annuncio di Panini Durini sui social (ma non sul sito) è inequivocabile per quanto retorico, sintetizzabile nel laconico "addio" et simili espressioni di classico congedo strappalacrime quali "ci rivedremo" "è stato bello". La cosa andrebbe in realtà approfondita, sei i diretti interessati comunicassero, perché Panini Durini non è una catena qualunque e i suoi locali sono posizionati in strade importanti di Milano, centrali, chic, a partire da quella via Durini -tra San Babila e Duomo- che ha dato il nome alla catena. Fondata nel 2011, ha 14 punti vendita localizzati nelle aree centrali e più strategiche di Milano: oltre via Durini, Duomo Mengoni, Duomo Orefici, Manzoni, Brera, Turati, Cadorna, e altri 3 all’interno di centri commerciali: Carosello a Carugate (Mi), Shopping District di CityLife a Milano, Porte Franche a Erbusco (Bs).

Ecco l'addio che riprendiamo da un articolo su Scattidigusto il quale a sua volta lo riprende da Cook del Corriere della Sera. “Vi ringraziamo di averci sempre scelto, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia in questi lunghi anni. Vi ringraziamo se eravate clienti abituali che venivano tutti i giorni a prendere le stesse identiche cose. Vi ringraziamo se eravate clienti lampo attirati dalle nostre vetrine. Vi ringraziamo se eravate clienti del cappuccio e brioche, ma anche se eravate clienti dell’orzo in tazza di vetro con latte di soia a parte tiepido.”

Da giornalista che segue la ristorazione mi aspettavo francamente di più dalla proprietà, in termini di comunicazione ufficiale. Anche Stefano Saturnino, il fondatore di Panini Durini nel 2011, è stupito (lui l'ha ceduta nel 2018, che aveva ottimi risultati economici), già impegnato su altri e nuovi sviluppi come Pizzium, Marghe, Crocca, Giolina, e pasticceria Gelsomina. Panini Durini era cresciuta negli anni arrivando a 14 locali (altre fonti giornalistiche dicono 17) distribuiti nelle aree centrali di Milano, più altri tre all’interno di centri commerciali, per poi continuare l’espansione fuori regione anche a Torino e Genova. Un format che pareva consolidato nel capoluogo lombardo e che nel 2017 aveva chiuso l’anno con un fatturato di 9,5 milioni euro e una proiezione di chiusura prossima agli 11 milioni per il 2018. Poi è arrivato il grande inverno della pandemia, una catastrofe per la ristorazione soprattutto metropolitana. Nello stesso anno (2018) le azioni di Pancioc SpA, proprietaria del marchio Panini Durini, sono passate dal fondatore Stefano Saturnino in una società veicolo (Bac Uno srl) promossa da Nino dell’Arte attraverso la sua Astraco (società di advisory indipendente) che era una sorta di club deal, gruppo di investitori privati (che è -o può essere- cosa ben diversa dal fondo specializzato).

A contribuire allo sviluppo di Panini Durini, oltre a Saturnino, anche Ilaria Puddu che dal 2013 ha curato marketing e comunicazione del brand (prima di avviare lei stessa la propria attività ristorativa a tema pizza e pasticceria) e Alessandro Pace, primo gastronomo dell'insegna e successivamente formatore del personale. Nel passaggio di proprietà ad Astraco aveva co-investito anche il Fondo Impresa Italia gestito da Riello Investimenti Partners Sgr e che aveva portato alla nomina del nuovo amministratore delegato Domenico Mazzeo. Anche il veicolo societario Bac Uno S.r.l., organizzato da Astraco per l’acquisizione nel 2018, e i suoi amministratori non sono più coinvolti nella gestione di Panini Durini da giugno 2021 e la stessa Bac Uno S.r.l. non è nemmeno più socia da marzo 2023, avendo interamente ceduto la propria partecipazione. E allora chi ha deciso di chiudere i locali Panini Durini?