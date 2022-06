Pinsami Professional lancia nuova linea per la ristorazione

Pinsami Professional, divisione horeca di Pinsami, azienda di Reggio Emilia specializzata nella produzione di basi pinsa, propone i Pinsa Bun, panini realizzati con lo stesso impasto di Pinsami. Le caratteristiche organolettiche di questi prodotti -connubio tra croccantezza esterna e morbidezza dell’interno, e alta digeribilità- sono il risultato della scelta degli ingredienti (materie prime tracciate e di alta qualità come le tre farine di frumento, soia e riso e il lievito madre) e della lavorazione dell’impasto. La miscela Pinsami viene messa a riposo a temperatura controllata per almeno 24 ore. Alla seconda lievitazione, i panetti Pinsami vengono stesi a mano e trattati con delicatezza per dar vita a un prodotto con la giusta alveolatura e, infine, precotti in modo da bloccarne tutti i processi nel momento più favorevole.

I Pinsa Bun e tutti i prodotti Pinsami Professional sono rivolti ai gestori di locali e pizzerie per arricchire il menu dei locali diversificandolo con proposte dolci e salate che spaziano dall’aperitivo al dessert. L’assenza di grassi animali li rende adatti anche alla clientela vegana. Ai ristoratori non è richiesto alcun tipo di specializzazione nella panificazione, né attrezzatura specifica per preparare Pinsa Bun a regola d’arte. La conservazione in freezer permette ai professionisti di garantire un servizio veloce senza incorrere in rischi e sprechi. Basta lasciare decongelare il prodotto a temperatura ambiente, lucidare la superficie dei bun a piacimento, coprire eventualmente con semi misti o semi di papavero, infornare per circa 3 minuti fino ad ottenere una superficie dorata. Per l’effetto croccante, si possono tagliare a metà i bun e lasciarli svaporare sulla griglia.

Tra le ricette proposte da Pinsami Professional, c’è Pinsburg, pinsa bun farcito con burger di scottona, cipolla rossa caramellata, cheddar, insalata e maionese agli agrumi. Per chi ama i sapori più rustici e decisi, il Pinsa Bun può essere riempito con salsiccia, friarielli, pomodorini gialli, provola e salsa di peperoni.

Scheda prodotto ( Pinsa Bun)

Confezione: 3 pezzi, 3 x 300 g

Dimensione base: 12 cm diametro

Ingredienti: farina di grano tenero tipo 0, acqua, farina di riso, farina di soia, semola di riso, sale, olio extravergine di oliva, pasta madre essiccata, lievito di birra essiccato, aromi naturali.

Conservazione: freezer