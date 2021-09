Poke House debutta nel Regno Unito con l’apertura a Londra

In seguito all'acquisizione, la scorsa primavera, della catena londinese Ahi Pokè, Poke House apre il suo primo locale nel Regno Unito, portando lo spirito californiano e il gusto hawaiano nel cuore di Notting Hill, uno dei quartieri più tipici e battuti dai turisti, reso famoso anche dai locali, dai negozietti, dagli edifici in stile vittoriano della sua Portobello Road, ma soprattutto dal film con Hugh Grant (1999) nella parte di un timido libraio visitato da un celebre diva di Hollywood interpretata da Julia Roberts. Il primo Poke House londinese e britannico ha aperto, infatti, a due passi dalla porta blu dell’appartamento dell'impacciato William-Hugh Grant.

Questa nuova apertura rappresenta un importante passaggio nel percorso di internazionalizzazione della catena italiana di pokerie più famosa nel nostro paese, nata per iniziative di Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, che ha fatto da apripista per questa formula che di italiano non ha niente in termini di origini storico-geografiche, ma che in poco tempo è diventata un canale alimentare identitario, per diverse fasce d'età, a partire dalle generazioni più giovani, anche se sono moltissimi i 40enni che affollano le pokerie.

Dopo l’espansione in Spagna, Portogallo, Francia e in Olanda, annunciata lo scorso giugno con l'ingresso nel capitale di Poké Perfect, Poke House ha debuttato nel mercato Uk con una due giorni di eventi.

“Siamo felici di aprire finalmente le porte della nostra prima House a Londra e diffondere la food philosophy di Poke House anche nel Regno Unito -commenta Matteo Pichi, Co-Founder e Ceo di Poke House-. Quest’attesa e importante apertura, in una piazza dinamica ed eclettica come Londra, ci emoziona e ci riempie di orgoglio. Mentre continuiamo ad espanderci in Italia, dove contiamo già 33 locali, selezionando solo le migliori destination, oggi un tassello fondamentale si aggiunge al percorso di internazionalizzazione di Poke House, perseguendo con entusiasmo l’ambizione di portare il nostro innovativo format fast-casual in ogni grande città europea".

Format e menù

Il menù di Poke House spazia dal mattino alla sera con offerta che copre tutto l’arco della giornata. Dalle poke bowl, componibili a piacimento con combinazioni variegate con molti ingredienti tra cui scegliere, fino agli avo toast, le açai bowls, i mini-poke e gli snack per chiunque abbia voglia di una pausa salutare ma non noiosa. Per rinfrescarsi tè, smoothies e più in generale bevande naturali, in tema con la filosofia tipica della West Coast.

"Poke House arriva a Londra portando con sé un’esperienza di fast casual unica e fuori dall’ordinario -commenta Vittoria Zanetti, co-fondatrice di Poke House-. Un ambiente easy e rilassante che richiama, con i suoi toni rosa pastello, le piante tropicali e gli arredi naturali, le atmosfere calde e accoglienti tipiche delle città californiane. Un rifugio nel cuore della metropoli, ma al tempo stesso lontano dal caos della City, in cui assaporare le esotiche e colorate bowls, un mix di pesce crudo a cubetti, riso, frutta e verdura di prima qualità e salse preparate con ricette segrete. Inoltre, abbiamo inserito nel menu della nostra Portobello House una bowl pensata per i gusti della clientela UK, Heat Wave, a base di quinoa tricolore, juicy salmon, avocado, cetriolo, cipolla rossa, spicy mayo, coriandolo e sesamo”.