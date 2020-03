Retailinprimalinea. Chiusure domenicali: le scelte dei retailer

Chiusura domenicale sì o no? Il coro non è unanime. Le insegne hanno in linea generale modificato gli orari di apertura settimanale sul territorio nazionale optando in maggioranza per la chiusura dei festivi. Ma con le dovute eccezioni.

Come rispondono i retailer

La decisione di Coop Italia di chiudere i punti di vendita domenica 22 e 29 marzo è stata dettata da due motivi: “Prima di tutto contribuiamo a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica. Contemporaneamente veniamo incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti di vendita e che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone”.

Francesco Pugliese, Ad Conad, puntualizza: “Dato l'eccezionale momento e la volontà di agevolare l'applicazione delle indicazioni del Governo e delle regioni, Conad ha suggerito ai propri soci imprenditori di limitare l'apertura dei punti di vendita nelle prossime due settimane, dal lunedì al sabato fino alle ore 19". Conad ha anche suggerito di prevedere per domenica 22 e domenica 29 marzo, in funzione delle eventuali necessità di servizio ai cittadini e in accordo con le Autorità locali, la chiusura dei punti di vendita.

In Sicilia Conad ha accolto l'invito decidendo la chiusura dei punti di vendita. “ Avevamo preso questa decisione prima che arrivasse l’ordinanza regionale, in rispetto a tutti i nostri lavoratori che stanno facendo veramente un grande sforzo in questi giorni . -spiega Vittorio Troia, direttore divisione Sicilia PAC2000A-. A tutti loro vogliamo dire grazie, perché stanno facendo un lavoro incredibile”.

Lidl ha ridimensionato in generale gli orari di apertura “ nel rispetto delle esigenze della comunità e dei collaboratori ”. A partire dal 19 marzo, infatti, i punti di vendita sono aperti dalle 8,30 alle 19 durante la settimana e dalle 8,30 alle 13 la domenica. Lidl spiega: “Per quanto riguarda la domenica, abbiamo scelto di prestare il necessario servizio alla comunità, che per diversi motivi non può recarsi a fare la spesa durante la settimana, limitandolo alla mattina, salvo ordinanze territoriali specifiche”.

Anche Aldi opta per la chiusura domenicale. “ Vogliamo supportare ulteriormente i collaboratori dei negozi e della logistica permettendogli di trascorrere più tempo con i propri cari ” spiega l'azienda. Gli store della rete mantengono l'orario di apertura settimanale 9-20 ad eccezione dei negozi di Bolzano, Merano e Brunico aperti da lunedì a sabato dalle 9 alle 19. Anche nel caso di Aldi la chiusura domenicale sarà valutata dopo il 29 marzo in base agli sviluppi dell'emergenza sanitaria Covid19.

Unes modifica gli orari di apertura dei suoi supermercati, consultabili sul sito dedicato dell'insegna nella sezione Punti vendita. Nelle strutture della rete i banchi serviti sono aperti da lunedì a domenica fino alle ore 14. “Questa scelta -spiega l'azienda- è dettata dal bisogno di sostenere le esigenze dei nostri collaboratori”.

Maiora, socio di Despar Italia per il Sud, ha scelto di mantenere chiusi i propri punti di vendita diretti la domenica. Secondo Despar: “La chiusura domenicale permetterà anche di presidiare al meglio i punti di vendita durante i giorni e gli orari di apertura, limitando il più possibile gli assembramenti, e renderà più agevole il ripristino delle scorte dal magazzino agli scaffali, per dare ai clienti un servizio migliore”.

Fresco Market (Gruppo Tuo) osserva gli orari di apertura, anche in questo caso consultabili negozio per negozio nel sito internet dell'insegna, 8,30-19 durante la settimana. In alcuni punti di vendita l'apertura è anticipata alle 8. Apertura prevista anche la domenica con due distinzioni: i negozi che prevedevano già la chiusura alle 13 mantengono questo orario mentre gli altri solitamente aperti più a lungo chiudono alle 15. "Osserveremo gli orari seguendo le indicazioni dei decreti in vigore -spiega l'insegna-. I nostri consumatori possono consultare il nostro sito web aggiornato costantemente".