Sphera Franchise Group, il più grande operatore di ristorazione in Romania, amplia il portfolio di marchi con il franchising italiano di Cioccolatitaliani

Sphera Franchise Group, il più grande operatore di ristorazione in Romania, amplia il suo portfolio con il franchising italiano di Cioccolatitaliani, brand di Gioia Group, celebre per i suoi prodotti a base di cioccolato, che includono gelati, pasticceria e caffè. Sphera Group prevede di sviluppare il franchising sul mercato italiano e inaugurerà il primo store di Cioccolatitaliani nella prima metà del 2025, con un investimento intorno ai 500.000 euro. Il Gruppo stima circa 4 nuove aperture all'anno nel prossimo quinquennio, con focus iniziale sul nord Italia, ma sta valutando anche il mercato rumeno. Sphera è già presente in Italia con 18 locali Kfc gestiti con la formula del franchising.

"In un settore dinamico come l'horeca, la capacità di identificare e sfruttare nuove opportunità di crescita è fondamentale per un successo a lungo termine -commenta Călin Ionescu, ceo di Sphera Franchise Group-. La nostra esperienza e i risultati commerciali ottenuti in Italia attraverso la nostra rete di franchising Kfc rappresentano una solida base per la diversificazione, consentendoci di capitalizzare le sinergie esistenti. L'acquisizione dei diritti di franchising di Cioccolatitaliani è in linea con la strategia di crescita di Sphera Group e ci consente di espanderci in un nuovo segmento aggiungendo un marchio redditizio al nostro portfolio e soddisfacendo al contempo le aspettative dei nostri investitori per un ulteriore sviluppo e un aumento della redditività".

Cioccolatitaliani gestisce una rete di 43 punti di vendita, la maggior parte dei quali in Italia e una quota residua nei Balcani e in Medio Oriente. Nel 2023, Cioccolatitaliani ha servito più di 6 milioni di clienti, oltre 4,5 milioni di tazze di caffè, più di 350.000 lingotti di cioccolato e oltre 3,7 milioni di coni gelato. Fondato nel 2009 dalla famiglia Ferrieri, che vanta oltre 40 anni di esperienza nella pasticceria, Cioccolatitaliani si è distinto per l’utilizzo di ingredienti premium come il cacao fino de aroma, una delle varietà più rare e apprezzate al mondo. La gamma di prodotti Cioccolatitaliani comprende il gelato artigianale, i lingotti di cioccolato, le praline e altre specialità realizzate con il cacao fino de aroma. Il brand ha nel suo menu anche il caffè gourmet con una selezione di bevande come espresso e cappuccino, dolci italiani appena sfornati, crêpes e waffle serviti con gelato al cioccolato e vari topping.

Sphera Franchise Group (quotata alla Borsa di Bucarest dal 2017 con il simbolo SFG, unica società horeca inclusa nell'indice principale BET, così come negli indici FTSE Global Microcap e MSCI Frontier Markets Small Cap) è il più grande gruppo di ristorazione in Romania, proprietario delle società che gestiscono i franchising Kfc, Pizza Hut e Taco Bell in Romania e Kfc a Chisinau, Repubblica di Moldavia e in alcune aree d'Italia. Il Gruppo possiede oltre 170 ristoranti nei tre mercati (Romania, Italia e Moldavia) e impiega circa 5.000 persone.