Sviluppo rete eCommerce dall’11 al 18 febbraio 2022

Cresce l'offerta di piattaforme online in più settori. EcoMarketBio si rinnova. Olav arriva in Italia con una proposta dedicata. Segue il riepilogo delle aperture di gennaio

ECOMARKETBIO

Ccpb srl

DATA DI APERTURA

Nato nel 2000, l'eCommerce ha appena cambiato volto proponendo un sito nuovo.

OFFERTA

Conta oltre 1.500 articoli tra alimenti, bevande, prodotti ecologici per la casa, prodotti cosmetici e alimenti per cani e gatti.

SERVIZI

Disponibili formati famiglia, promozioni last minute e offerte del mese

OLAV

Olav

DATA DI APERTURA

Creata da Christina Neworal e Till von Buttlar nel 2018, è entrata in Italia a fine 2021

OFFERTA

Conta un assortimento di 13 prodotti, 4 differenti padelle rivestite, 4 padelle non rivestite, 4 pentole, un coltello con 12 tipologie di manico

SERVIZI

Propone promozioni speciali per ricorrenze ed eventi.

