Tex Week: da Rinascente la settimana dedicata ai 75 anni di Tex

Per una settimana gli spazi di Rinascente Milano Duomo saranno dedicati al mondo dei fumetti e a Tex, in occasione dei suoi 75 anni

Gli spazi di Rinascente si rimodulano spesso accogliendo brand, eventi e allestimenti dedicati. Hanno accolto, per esempio, nei mesi scorsi iniziative per la Design Week, hanno dato spazio a brand e temporary store, sottolineando spesso valori come la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente.

Oggi arriva una nuova attività, realizzata per un'occasione speciale: quest'anno ricorre il 75esimo compleanno di Tex, personaggio dei fumetti creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini. E saranno proprio i locali dell'insegna a ospitare la Tex Week organizzata in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, in programma nel punto di vendita di Milano Piazza Duomo, dal 3 al 9 ottobre.

Nel corso della settimana, le vetrine di Rinascente presenteranno la Tex Duomo Exhibition, una speciale esposizione dedicata al personaggio. Inoltre, dalle 19.30 del 3 ottobre, saranno visibili maxi installazioni con alcune delle più belle copertine e dei più amati personaggi del mondo di Tex.

Il programma

L’Air Snake del Design Supermarket, al piano -1 di Rinascente, sarà dedicato alle nuove collezioni di merchandising che omaggeranno i 75 anni di Tex con un'offerta che comprende t-shirt, felpe, accessori, pin. In questo spazio i clienti potranno fotografarsi nel Photo Corner realizzato per l’occasione, che ospiterà anche 3 firmacopie con alcuni disegnatori del Ranger. Anche il bar di Rinascente, situato nello stesso piano, avrà un'ambientazione tipica da fumetto, mentre in store verrà diffusa una playlist ideata appositamente per l’occasione. Inoltre, in anteprima assoluta e in edizione Variant proprio per la Tex Week, nell’Air Snake di Rinascente sarà in vendita Tex. La cavalcata del destino, il volume celebrativo creato appositamente per il settantacinquesimo compleanno di Tex, una storia inedita e sorprendente, firmata da Mauro Boselli e disegnata da Claudio Villa.

Le dichiarazioni

“Assieme agli amici di Rinascente, appassionati di fumetti e preparatissimi sul mondo del Ranger e dei suoi pard, abbiamo pensato di offrire a tutti i fan di Aquila della Notte un’esperienza del tutto nuova, che speriamo possa conquistarli” commenta Davide Bonelli, presidente di Sergio Bonelli Editore.

“Rinascente Milano Duomo è il medium ideale per un magnifico take over dedicato ad Aquila della Notte e ai suoi famosissimi pard -asserisce Pierluigi Cocchini, Ad di Rinascente-. Abbiamo dedicato otto vetrine della Rinascente, occupato l'Air Snake con i prodotti celebrativi dedicati e caratterizzato come un saloon il bar del piano basement. Infine, organizzeremo un party nelle terrazze di Rinascente Duomo".