Per promuovere la multiculturalità, Toys Center lancia le Ricette dal Mondo per valorizzare i piatti tipici delle feste di vari Paesi

Un ricettario digitale in 24 pagine con idee gastronomiche da provare in famiglia. Ricette dal Mondo è l'ultima iniziativa di Toys Center, insegna specializzata nel giocattolo e parte di Prg Retail Group, pensata per valorizzare i piatti tipici di vari Paesi del mondo in occasione delle feste. Il ricettario comprende infatti pietanze tipiche di Spagna, Francia, Giappone e Italia, sia dolci che salate, sotto la guida di quattro chef esperti delle cucine del Mondo:

Naho Ota - Giappone, da 9 anni insegnante di cucina Giacomo Salmoiraghi - Francia, chef e sommelier Pietro Arlati - Italia, personal chef e insegnante di cucina Alessandro De Santis - Spagna, resident Chef della Scuola di Cucina Teatro 7 Lab di Milano.

Le ricette sono corredate da video tutorial di approfondimento disponibili su questo sito

oltre che sui social e youtube.

L'impegno per promuovere la multiculturalità

Questa operazione s’inserisce nel piano 2023-24 dell'insegna dedicato alla multiculturalità come opportunità di crescita. In questo contesto sono state promosse iniziative per promuovere l’inclusione tramite il divertimento e l’emozione del gioco.

Già a partire dalla scorsa Pasqua, per esempio, Toys Center ha lanciato le uova di cioccolato contenenti i gadget basati su costumi e scenari di 12 Paesi del mondo. Ha poi svolto casting alla ricerca di 12 bambini di varie nazionalità, diventati poi i volti testimonial dei più importanti appuntamenti dell’insegna. Infine ha organizzato a Natale il Xmas Tour, un viaggio lungo la penisola alla scoperta di usi e costumi legati alle tradizioni delle feste nel mondo.

La promozione

Per promuovere questa iniziativa, l'insegna ha programmato una campagna, ideata dalla casa di produzione Winter Video, che sarà diffusa sui canali di cucina e TV, in onda dal 24 dicembre al 6 gennaio. Anche sui social network è prevista una comunicazione con contenuti video e l’hashtag dedicato #ricettedalmondo.