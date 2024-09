VéGé ripropone il progetto Noi amiamo la scuola

Prosegue il sostegno del Gruppo VéGé e delle sue insegne nei confronti delle scuole italiane con un progetto che si concluderà il 12 dicembre

Per l'ottavo anno consecutivo, il Gruppo VéGé rinnova il suo supporto alle scuole con l'iniziativa Noi amiamo la scuola, affiancata da Tutti uniti per la scuola in alcuni territori, attiva dal 23 settembre al 12 dicembre. Sviluppata con il supporto della Rete ITAsf, rete di scuole facente parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l'iniziativa è dedicata agli Istituti Comprensivi, Scuole Statali e paritarie di 1° e 2° grado, Scuole d’Infanzia Statali e paritarie presenti su tutto il territorio italiano.

“Si tratta di un appuntamento irrinunciabile per VéGé perché rappresenta pienamente l’impegno che da sempre anima il Gruppo in ambito sociale ed educativo -commenta Francesca Repossi, responsabile marketing di Gruppo VéGé-. Attraverso il sostegno alle scuole possiamo contribuire concretamente allo sviluppo delle generazioni future e della società di domani, portando benessere e valori positivi nelle comunità che da sempre sono al centro della filosofia di VéGé.”

Il progetto Noi amiamo la scuola

Facendo la spesa nei punti di vendita del Gruppo VéGé aderenti, i clienti riceveranno un codice QR ogni 15 euro di spesa a cui si aggiungeranno altri codici QR se nella lista saranno presenti i prodotti acceleratori a marca Ohi Vita (la mdd benessere del Gruppo) e Mucho Amor (la linea pet care e pet food del Gruppo) e di altri brand partner dell’industria di marca. Ogni codice potrà essere assegnato, entro il 20 gennaio 2025, ad una delle scuole partecipanti attraverso l’apposita app. Ogni scuola avrà un borsellino virtuale dove

verranno accumulati tutti i codici QR donati, per insegna. A fine attività, in base ad una

classifica per insegna, le prime 12 scuole classificate riceveranno un maxi coupon dal

valore di 5mila euro​. Per poter rientrare nella graduatoria, le scuole dovranno aver ricevuto

almeno 50 codici QR.