Bennet rinnova i punti di vendita

Quattro restyling consolidano la catena di Bennet sul territorio italiano che sta attuando un lavoro di rinnovo della sua rete vendita in più aree. L'insegna opera in tutto il Nord Italia con 73 ipermercati e superstore e 50 punti di ritiro Bennetdrive attivi, con una superficie di vendita complessiva di oltre mq. 350.000, circa 8.000 dipendenti e 50 gallerie commerciali di proprietà con oltre 1.250 negozi al proprio interno.

Gli store soggetti a lavori di restyling si trovano a Nerviano, Pavone Canavese, Romano di Lombardia e Cesano Boscone. In quest'ultimo punto di vendita è stato inserito il reparto dedicato ai piatti tipici della cucina giapponese, l’angolo del sushi, realizzato anche a Romano di Lombardia dove sono stati realizzati anche la Bottega del formaggio e

l’area Salutistica. Le stesse aree sono state realizzate a Pavone Canavese insieme allo spazio per la Parafarmacia. Il processo di remodelling ha portato ad implementare anche le aree non food come la Cartoleria con gli articoli per la scuola e l’ufficio e i Giocattoli, ma anche la sezione Fai da te e la casa.