Bialetti punta a raggiungere, entro il 2026, 50 punti di vendita in affiliazione, con venti nuove aperture già nel 2023

Con i tre nuovi punti di vendita in franchising previsti in aprile 2023 a Benevento, L’Aquila e Roma, Bialetti rafforza la propria presenza sul territorio italiano e amplia la rete di affiliati. Gli store Bialetti sono nel pieno di un percorso di evoluzione, che fonda le sue radici nel valore storico della marca, ma che non perde di vista le sfide del futuro, la prima delle quali è diventare, anzi, confermarsi, un marchio e un produttore di riferimento nel mondo del caffè. Obiettivo delle nuove aperture è far vivere al pubblico un’esperienza immersiva alla scoperta di tutte le proposte del catalogo Bialetti, marchio che da oltre 100 anni è protagonista non solo del mercato del caffè, ma anche della storia del design e della pubblicità italiani.

La proposta franchising di Bialetti rappresenta uno dei propulsori dello sviluppo e offre a piccoli imprenditori e giovani investitori l'opportunità di far parte di un progetto imprenditoriale dotato di serie credenziali. Bialetti ha lanciato l'opzione franchising nel 2021 e ad oggi conta 7 negozi aperti, oltre ai tre di prossima apertura. Entro il 2026 punta a raggiungere 50 punti di vendita in affiliazione, con venti nuove unità già nel 2023.

Bialetti nacque nel 1919 a Crusinallo, la frazione più grande di Omegna (provincia: Verbano-Cusio-Ossola), uno dei più celebri distretti produttivi specializzati nei casalinghi, per volontà di Alfonso Bialetti. Nel 1933 realizza la prima moka, un'invenzione che ha cambiato veramente il modo di preparare il caffè a casa. Considerata un'icona del design nel mondo, fa parte delle collezioni permanenti del MoMa di New York e del Triennale Design Museum di Milano. Nel 1999 la fusione tra Alfonso Bialetti & C. e Rondine, realtà leader nella produzione di pentole antiaderenti dà vita a gruppo Bialetti Industrie SpA. La sede è trasferita a Coccaglio, in provincia di Brescia. Nel 2004 Bialetti debutta nel mondo del caffè espresso con Mokona e le capsule Il Caffè d’Italia. Nel 2015 lancia la capsula bio e riceve il certificato di conformità per la produzione di prodotti biologici. L’offerta di macchine espresso si arricchisce nel 2020 con Gioia. Dalla conoscenza della Moka e dall’esperienza nel mondo del caffè nel 2021 nasce Perfetto Moka.