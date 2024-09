Cioccolatitaliani e Bun Burgers, insegne di Gioia Group, condividono per la prima volta lo stesso spazio fisico, con l'apertura di Varese

Cioccolatitaliani e Bun Burgers per la prima volta insieme in un unico punto di vendita. Questa novità è frutto, da una parte, del restyling di un locale storico di Varese, integrato nel tessuto cittadino; dall’altra, del debutto di una proposta food che ancora mancava sul territorio. Gioia Group per la prima volta unisce in un unico locale Cioccolatitalani e Bun Burgers, due brand del suo portfolio. In pratica, si tratta di un unico punto di vendita con due ingressi e separati da una porta comunicante; hanno due insegne diverse, due casse diverse ma comunicano tra di loro.

Varese, Piazza Italia angolo via Griffi, già da anni ospitava l’insegna di Cioccolatitaliani. Ora il doppio store amplifica la proposta food della famiglia Ferrieri. Il perché lo spiega lo stesso Vincenzo Ferrieri, ceo di Gioia Group: “il futuro del food retail avrà a che fare non solo con l’aggregazione di più brand sotto un’unica ragione sociale, ma passerà necessariamente dalla creazione di ambienti ibridi capaci di sfruttare al massimo gli spazi e offrire al cliente un’offerta sempre più diversificata e specializzata in cui la qualità sia la vera discriminante”.

La formula sarà replicata. Cioccolatitaliani, negli oltre 90 mq dei locale in Piazza Italia 1, mette al centro l’artigianalità del suo prodotto valorizzato da un’estetica in cui materiali e colori sono pensati per esaltare le proposte in un’ampia varietà di prodotti made in Italy nati all’insegna della Chocology, l’arte di combinare il migliore cioccolato con la pasticceria, la gelateria e la caffetteria. Negli spazi contigui di 45 mq, in via Griffi 6, il protagonista è il classico hamburger newyorkese cucinato con tecnica smash, proposto anche in versione vegetale e 100% proteica, il beyond meat. Bun Burgers l’ha resa caratteristica della sua insegna dal momento che ogni panino classico ha il suo corrispettivo “carne non carne”.

Nei prossimi mesi proseguirà la digitalizzazione, sempre più centrale per Gioia Group e per i suoi brand, che si concentrerà in chioschi per il self ordering, multimediali e touch screen e, soprattutto, comunicanti tra le due insegne, per garantire un'esperienza del cliente rapida e semplice.