Gdoweekly 39: Brands Award 2023. I numeri di Gruppo VéGé. Shein a Napoli

In questa 39esima puntata di Gdoweekly parliamo dei Brands Award, la premiazione di Gdoweek e Mark Up per i prodotti della gdo avvenuta mercoledì

È uscita la nuova puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

La 24esima edizione dei Brands Award

Gruppo VéGé in crescita per il nono anno consecutivo

Amazon introduce la possibilità di selezionare la spedizione senza pack

Siglato l'accordo tra Conad Adriatico ed Engie per il fotovoltaico

Shein approda a Napoli con un nuovo pop up

Ascolta il podcast sul nostro sito o sottoscrivilo sulle principali piattaforme per non perdere una puntata!

Spotify: https://lnkd.in/dZB2A-d2

Apple podcast: https://lnkd.in/gUTQdvvQ

Google Podcast: https://lnkd.in/dj79J45Z

Amazon Music: https://lnkd.in/dQY7mytw