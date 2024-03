Gdoweekly #67. EsselungaLab. Eurospin a Malta. Sogegross potenzia la rete

EsselungaLab, il nuovo store tech. Eurospin a Malta. Sogegross (Agorà network) potenzia la logistica. Partnership VéGé-Decathlon. Crazy Pizza

Ecco la nuova puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

Esselunga sperimenta EsselungaLab, il store tecnologico al Mind di Milano

Eurospin debutta a Malta

Sogegross (Agorà network), prosegue il piano di potenziamento della logistica

Continua l’iniziativa di Gruppo VéGé con Decathlon

Nuove aperture in vista per Crazy Pizza: Briatore non si ferma

Ascolta il podcast sul nostro sito o sottoscrivilo sulle principali piattaforme per non perdere una puntata!

Spotify

Apple podcast

Google podcast

Amazon music