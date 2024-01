MD lancia il prodotto a marchio Buona Spesa Italia

#Gdoweekreport, Marca 2024. I prodotti della linea mdd Buona Spesa Italia entreranno negli 800 punti di vendita MD a partire da Pasqua e comprendono item per la spesa quotidiana

Il claim ormai iconico di MD, Buona Spesa Italia, diventa un brand per una linea di prodotti a marchio del distributore. La gamma, presentata in occasione di Marca 2024, comprende 150 prodotti per la spesa quotidiana, dalla pasta, ai biscotti, ai pelati, ai salumi e formaggi, selezionati sulla base di plus distintivi per la categoria merceologica. Tra le prime referenze presentate, la pasta caratterizzata dal 14% di proteine e da grano 100% italiano, l’olio 100% italiano, Latte Microfiltrato 100% italiano, ricottine fresche con latte 100% italiano contraddistinti da una presenza del brand altamente riconoscibile a scaffale. I prodotti del marchio Buona Spesa Italia saranno sugli scaffali degli oltre 800 punti di vendita MD a partire da Pasqua.

“Abbiamo analizzato il mercato e la crescita della mdd, e coniugato convenienza e qualità nel tentativo di comprendere meglio possibile il momento storico e il cambiamento della domanda in evoluzione con il contesto economico -afferma Giuseppe Cantone, direttore commerciale di MD-. Con Buona Spesa Italia instauriamo un dialogo nuovo e ancora più chiaro con il consumatore che oggi, entrando in un nostro punto di vendita, può continuare a scegliere tra linee di prodotto che vanno dal low al premium, ma avendo in più a disposizione anche un’ottima gamma che rappresenta al meglio il concetto di migliore qualità al giusto prezzo e che gli racconterà chiaramente cosa sta comprando”.

Nell'ambito di Marca 2024, MD ha organizzato show cooking mirati affidati agli chef Mauro e Mattia Improta. L’operazione rientra in un processo di razionalizzazione dei marchi privati, che spaziano dal low price alle gamme premium.

Le linee mdd

In parallelo al lancio della nuova linea mdd, l'insegna rafforza anche l’offerta premium di marchi come Lettere dall’Italia®, per i prodotti che esprimono la meglio il Made in Italy e che, dal 2019 anno del lancio, con le sue Dop, Docg e Igp di territorio ha registrato crescite costanti. La gamma è stata oggetto di restyling del packaging che ne sottolinea ancora di più la natura premium dei prodotti.

Il primo Bilancio di Sostenibilità di MD

Nell'ambito dell'evento, MD ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità nel quale sono espressi i punti salienti della mission dell'insegna: realizzare controlli di qualità, privilegiare la collaborazione con fornitori italiani, mantenere forte il legame con le persone che lavorano in azienda favorendone crescita e competenze, conservare una naturale vocazione all'innovazione con particolare attenzione all'ambiente.