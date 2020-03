Retailinprimalinea. Pasqua: le insegne che decidono di chiudere

Alcuni retailer hanno deciso di tenere chiusi i propri punti di vendita per la domenica di Pasqua, il 12 aprile.

Conad ha invitato i soci che lavorano su tutto il territorio nazionale ad allinearsi a questa decisione. A riguardo Francesco Pugliese, Ad di Conad, sottolinea: “L’evolversi della situazione causata dall’epidemia di Coronavirus ci rende consapevoli della necessità di confermare l’impegno costante verso i clienti e di porre una particolare attenzione alle esigenze dei nostri soci e dei loro collaboratori che operano nei punti di vendita. Abbiamo indicato ai nostri soci di prevedere la chiusura dei negozi per l’intera giornata di Pasqua, domenica 12 aprile. La programmazione degli orari di chiusura durante la settimana e nelle domeniche sarà definita considerando i bisogni dei cittadini e delle comunità, le disposizioni delle autorità competenti, la sicurezza e salvaguardia dei collaboratori”.

Anche i punti di vendita del Gruppo Unicomm (A&O, Famila, Emisfero, Mega, Cash and Carry e C+C) resteranno chiusi. “Ci sembra un atto di coerenza in un momento storico in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte -spiega il presidente del Gruppo Unicomm Marcello Cestaro-. I nostri collaboratori stanno facendo uno sforzo enorme per mantenere i punti di vendita pienamente operativi in questa fase di emergenza, crediamo sia fondamentale dare loro un turno di riposo. Anzi, voglio cogliere l’occasione per ringraziarli pubblicamente: oltre ai medici e ai sanitari che in questo momento sono al fronte nella gestione di questa emergenza, il nostro pensiero va anche a tutti i lavoratori che stanno garantendo l’apertura dei punti vendita, dei negozi e delle aziende essenziali nel nostro Paese”. Il Gruppo terrà chiusi gli store anche domenica 5 aprile.