Ristorazione: le nuove aperture giugno-luglio 2022

Come si sviluppano le catene di ristorazione sul territorio italiano. Di seguito le aperture da giugno a luglio di Erba Matta, Starbucks, Wagamama, Rossopomodoro, Kfc , Lob's e Hard Rock Cafè

Lo sviluppo delle catene in Italia: crescono Erba Matta a Rho (Mi), Starbucks a Locate di Triulzi (Mi) e Rodengo Saiano (Bs), Wagamama a Rozzano (Mi), Rossopomodoro a Roma, Kfc a Casalecchio di Reno (Bo) , Lob's e Hard Rock Cafè a Milano

STARBUCKS

Via del Borgo

Rodengo Saiano (Bs)

200 mq

Percassi

Data di apertura

13 giugno 2022

Format e location

Lo store conta 34 posti a sedere, oltre ad un dehors esterno che ospita una trentina di sedute. È caratterizzato da un design contemporaneo con bancone di servizio progettato per facilitare l'asporto.

Offerta

Ogni tre mesi, il menu di Starbucks offre nuove proposte e un'esperienza culinaria variegata: colazioni al mattino con prodotti tradizionali italiani e panini e insalate fresche a pranzo.

ROSSOPOMODORO

Roma Termini

Roma

Sebeto spa

Data di apertura

13 giugno 2022

Format e location

Lo store aperto all'interno della stazione Roma Termini, grazie alla collaborazione con Grandi Stazioni Retail, ha forno a vista e un banco con grandi vetrine dedicate alla gastronomia e al cibo di strada partenopeo.

Offerta

Offre diverse varietà di pizza napoletana tra cui margherita, marinara, capricciosa.

LOB'S

Via Solari

Milano

250 mq

Dmo Ristorazione

Data di apertura

15 giugno 2022

Format e location

Situato in zona Porta Genova, vicino piazza Napoli. Il format è un'evoluzione dei primi due locali aperti a Monselice e Padova. Il locale, progettato da HR Design, caratterizzato dai colori della bandiera americana con barche e arredi marinareschi.

Offerta

Propone i sapori dell'East Coast, dall'aragosta all'astice, fino ai sandwich e burger di pesce più ricercati.

STARBUCKS

Via Milano 5

Locate di Triulzi (Mi)

Percassi

Data di apertura

30 giugno 2022

Format e location

Il locale è stato realizzato a Scalo Milano Outlet & More. Si connota per un design contemporaneo e per l'ampiezza delle vetrate. Dispone di oltre 40 posti a sedere all’interno e 25 nei due dehors esterni.

Offerta

Insieme alla tradizionale proposta ristorativa del marchio, nel locale è disponibile il merchandising Starbucks, che comprende tazze e tumbler riutilizzabili.

WAGAMAMA

Via Eugenio Curiel 25

Rozzano (Mi)

Chef Express e Percassi

Data di apertura

30 giugno 2022

Format e location

Il punto di vendita si trova all'interno del centro commerciale Fiordaliso.

Offerta

Il menù presenta oltre 50 piatti preparati al momento, tra cui i bao, le bowls di ramen, il tradizionale donburi di riso al vapore e servito con carne e/o verdure, i noodles saltati teppanyaki, i ravioli giapponesi gyoza, fino ai piatti iconici di wagamama come il pollo al katsu curry.

ERBA MATTA

Corso Europa 325

Rho (Mi)

Viridea (Rappo srl)

Data di apertura

6 luglio 2022

Format e location

Il ristorante, progettato dal Gruppo Ethos – F&B Consulting, si trova all'interno del Viridea Garden Center e comprende anche la caffetteria in linea con il posizionamento di Viridea. Dalle 19,30, dopo la chiusura del centro, si accede al ristorante direttamente dal piazzale del parcheggio, tramite un pontile sul laghetto. Gli interni sono disegnati dallo Studio Novo di Casatenovo.

Offerta

Il filo conduttore del menù à la carte è il richiamo alla territorialità e al mondo botanico, attraverso l’uso di piante aromatiche e varietà ortofrutticole stagionali.

KFC

Via Marilyn Monroe 2

Casalecchio di Reno (Bo)

Just in Food srl

Data di apertura

6 luglio 2022

Format e location

Il ristorante si trova nella food court del centro commerciale Gran Reno, situato al secondo piano, strutturato su una food hall interna e un roof garden esterno. Lo spazio, dotato di area verde, può ospitare eventi all’aperto, fra i quali festival di musica d’estate e una pista di pattinaggio sul ghiaccio d’inverno.

Offerta

Rispecchia la formula dell'insegna con piatti ordinabili anche tramite l'app di Kfc Italia, che offre il servizio clicca & ritira. Si può anche ricevere il menù Kfc direttamente a casa con Glovo.

HARD ROCK CAFE'

Via Dante

Milano

809 mq

HRI-Hard Rock International

Data di apertura

7 luglio 2022

Format e location

Il locale si sviluppa su due piani e comprende due palchi per la musica dal vivo e 250 posti a sedere al coperto. All'ingresso, piano terra, è stato allestito il Rock Shop che precede la zona ristorante con bar e palco per la musica dal vivo, visibile da ogni angolo del Cafè. Al primo piano c'è la zona Vip, dove si possono organizzare piccoli eventi privati.

Offerta

Nel nuovo menu il Legendary Burger, con gli altri piatti iconici quali Wings, Classic Nachos, Sliders e gli antipasti, tra cui le Famous Fajitas e i Tupelo Chicken Tender.