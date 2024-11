Bun Burgers rafforza la sua presenza a Milano

Bun Burgers apre a Milano il suo nono locale, in via Torino e porta a 23 il numero complessivo di punti di vendita della catena oggi parte di Gruppo Gioia

Nono locale per Bun Burgers a Milano: si trova in via Torino e porta a 23 il numero complessivo di punti di vendita della catena oggi parte di Gruppo Gioia. Il locale di via Torino (Santa Maria Valle 2) si sviluppa su 157 mq, su due piani. Al centro dell'offerta l’hamburger newyorkese cucinato con tecnica smash, proposto anche in versione vegetale e 100% proteica. Design ideato dallo studio Antitetico di Milano, è un ibrido tra centro commerciale e centro città, hamburgeria tradizionale declinata in chiave smashed per celebrarla con materiali (acciaio e legno in primis), forme, colori e icone identitari. La gamma cromatica abbraccia grigio, arancione e bianco.

“Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi di crescita solida e sostenibile, partendo dalla città di Milano, capitale della ristorazione, e presidiando tutti i canali di vendita -commenta Simone Pescatore, brand general manager di Bun Burgers-. Al tempo stesso, continuiamo a considerare l’innovazione un pilastro essenziale della nostra visione in cui l’attenzione per il prodotto rimane prioritaria”.

Nel nuovo locale non mancano ovviamente i chioschi multimediali e a schermo tattile per l'ordine diretto da parte del cliente, una tendenza sempre più diffusa nella ristorazione veloce. L’apertura di Milano si inserisce nella strategia retail di Bun Burgers che nei prossimi mesi prevede di accelerare per raggiungere la posizione di punto di riferimento nel fast-casual burger a Milano: a supporto dell’inaugurazione del locale sono in programma iniziative di marketing e comunicazione dal forte impatto mediatico.

“La nostra leadership in un segmento come quello dello smashed burger è un piacere e, al contempo, una grande responsabilità perché abbiamo a che fare con un prodotto supercompetitivo che richiede, per confermare il nostro primato, un impegno a 360 gradi -aggiunge Vincenzo Ferrieri, ceo e fondatore di Gioia Group-. Questo significa non trascurare mai nessun aspetto (dall’offerta al design fino a includere la tecnologia) per garantire quell’eccellenza e quella competitività che ci permette di essere leader in Italia” .