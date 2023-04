Gdoweekly 28: Il nuovo catalogo Fìdaty Esselunga. La rivoluzione Tesco. Ovs Underwear

Nel nuovo appuntamento con Gdoweekly parliamo del catalogo premi Esselunga, del progetto tray-to-tray di Tesco e di Ovs Underwear

È uscita la nuova puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

Esselunga presenta il nuovo catalogo premi Fìdaty

Tesco, in partnership con Faerch, ricicla i vassoi dei piatti pronti

In Germania Rewe lancia un minimarket automatizzato

Ovs lancia il concept store per l'underwear

Pac 2000A Conad e il progetto Forestiamo insieme l'Italia

Ascolta il podcast sul nostro sito o sottoscrivilo sulle principali piattaforme per non perdere una puntata!

Spotify: https://lnkd.in/dZB2A-d2

Apple podcast: https://lnkd.in/gUTQdvvQ

Google Podcast: https://lnkd.in/dj79J45Z

Amazon Music: https://lnkd.in/dQY7mytw