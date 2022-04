La mdd continua a crescere (+2,7%)

Emergono le prime anticipazioni del Rapporto Iri e del Focus Iplc Italia, che sarà reso noto a Marca by BolognaFiere, organizzata da BolognaFiere con Adm

La crescita della marca del distributore non si ferma, nonostante l'inflazione. Secondo i dati del Rapporto Iri e del Focus Iplc Italia, che rappresentano delle anticipazioni di quanto sarà reso noto in occasione di Marca by BolognaFiere, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con Adm (Associazione Distribuzione Moderna), in programma il 13 aprile, la mdd cresce nel primo trimestre del 2022 del 2,7% e si stima un fatturato europeo di oltre 250 miliardi di euro. Il rapporto è basato sulle evidenze raccolte da Iri Liquid Data fino al 20 marzo 2022.

La risposta del settore all’aumento dei listini è il taglio della pressione promozionale, che nella mdd raggiunge i -1,7 punti, senza provocare effetti sui volumi (+1,0%).

Dopo un 2020 straordinario, in cui la marca del distributore aveva raggiunto e superato la quota del 20%, toccando gli 11,8 miliardi di euro di vendite nel largo consumo confezionato, il 2021 si è chiuso con un fatturato complessivo pari a 11,7 miliardi di euro (-0,9%) e una quota del 19,8% (-0,3 punti rispetto all’anno precedente).

La quota assortimentale raggiunge il 15% e fa segnare +0,3 punti rispetto a quella

dell’anno pre-pandemia.

Le linee specialistiche

Si tratta di linee ad alto valore aggiunto che confermano buone performance anche nel 2021:

Premiun + 13,60% Funzionale +Più 6,00%

Rallenta, invece, lo sviluppo del Bio che, dopo aver chiuso un 2020 in crescita del +6,8%, si attesta al +1,5%. Il segmento Insegna, il più importante della Marca del Distributore (detiene il 69,9% del fatturato complessivo), nell’anno appena concluso ha subito una contrazione del -3,2%, ma i livelli di fatturato sono superiori al 2019, con una crescita del +5,3%.

Il contesto internazionale

Nel corso dell'evento si affronterà anche il contesto internazionale con IPLC, The Retailer

Brand Specialists. Si partirà dallo scenario europeo con Paolo Palomba, partner IPLC Italia, seguito dal focus sulla penisola iberica con Ana Amaral, private label director di Sonae Mc, e dalla testimonianza sul Regno Unito di Paul Stainton, partner IPLC UK (ex Co-op and ALDI UK).

I tre interventi confermeranno che in Europa si contano numerose esperienze e pratiche di successo ad opera dei retailer e a tutti i livelli di offerta e di innovazione. Nell’ultimo biennio, le private label sono cresciute ovunque. In Europa, il valore è in aumento in quasi tutte le categorie merceologiche e i prodotti sono presenti in tutte le segmentazioni d’offerta, dal premium al primo prezzo, dal biologico ai prodotti senza glutine e vegetariani. C’è una relazione diretta tra la quota di vendite dei prodotti mdd sviluppata in un Paese e il grado di sviluppo e di concentrazione della grande distribuzione. La stima del valore risulta più elevata in Regno Unito (24%), Germania (22%), Francia (18%) e Spagna (11%). In questi casi, le prime due-tre insegne rappresentano oltre il 50% del mercato della grande distribuzione.